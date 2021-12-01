У Південній Америці виявили штам «Омікрон». Тепер він є на всіх континентах, окрім Антарктиди

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У Південній Америці виявили перші випадки штаму коронавірусу «Омікрон» — 30 листопада його підтвердили у Бразилії у подружжя, яке приїхало з Південно-Африканської Республіки. Обидва хворі — не вакциновані.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Відтак «Омікрон» підтвердили на всіх континентах, окрім Антарктиди. За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, «Омікрон» виявили вже у 24 країнах планети (в Україні його поки немає).

Поки про новий штам «Омікрон» відомо небагато, але через два тижні зʼявиться більше інформації про заразність штаму і здатність викликати тяжке захворювання та про те, чи ефективні наявні вакцини проти нього. Зараз ВООЗ закликає не панікувати і вакцинуватись.