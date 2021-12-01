У Південній Америці виявили штам «Омікрон». Тепер він є на всіх континентах, окрім Антарктиди
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Adam Niescioruk / Unsplash
У Південній Америці виявили перші випадки штаму коронавірусу «Омікрон» — 30 листопада його підтвердили у Бразилії у подружжя, яке приїхало з Південно-Африканської Республіки. Обидва хворі — не вакциновані.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Відтак «Омікрон» підтвердили на всіх континентах, окрім Антарктиди. За даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя, «Омікрон» виявили вже у 24 країнах планети (в Україні його поки немає).
Поки про новий штам «Омікрон» відомо небагато, але через два тижні зʼявиться більше інформації про заразність штаму і здатність викликати тяжке захворювання та про те, чи ефективні наявні вакцини проти нього. Зараз ВООЗ закликає не панікувати і вакцинуватись.
- 11 листопада в Ботсвані виявили новий штам коронавірусу «Омікрон» (B.1.1.529). Але першими про нього повідомили представники МОЗ із Південно-Африканської Республіки. Вони провели кілька досліджень і виявили дуже швидке поширення цього штаму в деяких регіонах країни. Учені вважають, що він може бути небезпечнішим за усі відомі штами. Його ускладнена мутація, імовірно, дозволяє оминати захист антитіл. Випадки зараження вже зафіксували в Європі, Австралії, США та Канаді.
- Через штам багато країн світу запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік. Україна ухвалила рішення, що всі, хто прибуватиме із цих країн, мають пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію.