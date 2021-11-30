Парламент Угорщини підтримав проведення референдуму про ЛГБТ у 2022 році
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Cory Woodward / Unsplash
Парламент Угорщини схвалив скликання національного референдуму з питань ЛГБТ у 2022 році.
Відповідну резолюцію ухвалили 30 листопада, повідомляє Reuters.
«Уряд Угорщини пропонує, щоб громадяни висловили свою позицію щодо гендерної пропаганди. Ми вважаємо, що ми повинні відмовитися від пропаганди ЛГБТК у школах, що проводиться за допомогою неурядових організацій та засобів масової інформації, без згоди батьків», — заявив парламенту державний секретар із парламентських питань та стратегічних питань при прем'єр-міністрі Балаж Орбан.
На референдумі в людей запитуватимуть, чи підтримують вони програми статевого виховання у школах та доступність для дітей інформації про зміну статі, а також чи слід без обмежень показувати дітям медіаконтент, який може вплинути на сексуальну орієнтацію.
Наразі точна дата референдуму невідома, проте у парламенті не виключають, що він може відбутися в один день із парламентськими виборами, які, ймовірно, відбудуться у квітні.
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