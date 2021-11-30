Парламент Венгрии поддержал проведение референдума о ЛГБТ в 2022 году

Парламент Венгрии одобрил созыв национального референдума по ЛГБТ в 2022 году.

Соответствующую резолюцию приняли 30 ноября, сообщает Reuters.

«Правительство Венгрии предлагает, чтобы граждане высказали свою позицию по поводу гендерной пропаганды. Мы считаем, что мы должны отказаться от пропаганды ЛГБТК в школах, проводимой с помощью неправительственных организаций и средств массовой информации, без согласия родителей», — заявил парламенту замминистра Балаж Орбан.

На референдуме у людей будут спрашивать, поддерживают ли они программы полового воспитания в школах и доступность для детей информации об изменении пола, а также следует ли без ограничений показывать детям медиаконтент, который может повлиять на сексуальную ориентацию.

Пока точная дата референдума неизвестна, однако в парламенте не исключают, что он может состояться в один день с парламентскими выборами, которые, вероятно, состоятся в апреле.