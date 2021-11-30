Парламент Венгрии поддержал проведение референдума о ЛГБТ в 2022 году

Парламент Венгрии одобрил созыв национального референдума по ЛГБТ в 2022 году.
Соответствующую резолюцию приняли 30 ноября, сообщает Reuters.
«Правительство Венгрии предлагает, чтобы граждане высказали свою позицию по поводу гендерной пропаганды. Мы считаем, что мы должны отказаться от пропаганды ЛГБТК в школах, проводимой с помощью неправительственных организаций и средств массовой информации, без согласия родителей», — заявил парламенту замминистра Балаж Орбан.
На референдуме у людей будут спрашивать, поддерживают ли они программы полового воспитания в школах и доступность для детей информации об изменении пола, а также следует ли без ограничений показывать детям медиаконтент, который может повлиять на сексуальную ориентацию.
Пока точная дата референдума неизвестна, однако в парламенте не исключают, что он может состояться в один день с парламентскими выборами, которые, вероятно, состоятся в апреле.
- 15 июня парламент Венгрии принял закон, ограничивающий право молодежи на получение информации о гомосексуальности и транссексуальности. Закон запрещает для детей и молодых людей книги, фильмы и другие носители информации, которые показывают любые виды сексуальности, кроме гетеросексуальности. Также запрещены все виды рекламы, в которых находятся гомосексуальные или трансгендерные люди. 7 июля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Венгрию, что она должна отменить этот закон.
- ЛГБТ-активисты в Венгрии и международные организации подвергли резкой критике законопроект и сравнили его с российским законом 2013 года, запрещающим так называемую гей-пропаганду.
- 7 августа правительство Венгрии ограничило продажу детских книг, в которых рассказывается о ЛГБТ. От места продаж до школ и церквей должно быть не менее 200 метров.