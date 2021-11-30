КСУ призначить нових суддів після завершення термінів Тупицького та Касмініна. У Зеленського це назвали затягуванням часу

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У Конституційному суді заявили, що призначать нових суддів, яких визначив президент Володимир Зеленський, тоді, коли з’являться вільні місця за його квотою. Це станеться в 2022 році, коли сплинуть повноваження відсторонених суддів Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Про це пише пресслужба КСУ.

Там зазначили, що згідно з Конституцією президент призначає до складу КСУ шість суддів.

«За період 2013–2018 років президент України призначив на посаду шістьох суддів Конституційного Суду України, повноваження яких не припинено та яких не звільнено з посади на підставах, визначених статтею 149 Конституції України», — йдеться у повідомленні.

Судді наголосили, що наразі всі місця за квотою президента укомплектовані. Тому вони ухвалили рішення про скликання спеціальних пленарних засідань для призначення визначених Зеленським суддів тоді, коли для них з’явиться місце. Це має статися у 2022 році.

Водночас у самого Зеленського зазначили, що таким чином судді КСУ затягують час, щоб Верховний суд ухвалив вигідні для суддів рішення.

«Володимир Зеленський засмучений відмовою КСУ складати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою. Для Офісу президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ», — зазначив його речник Сергій Нікіфоров.