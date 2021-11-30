Голова ОП Єрмак перерозподілив обовʼязки між заступниками. Тепер Татаров опікується усією кримінальною юстицією
- Автори:
- Марія Жартовська, Оксана Коваленко, Олег Панфілович
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Гонтар Володимир / УНІАН
Глава Офісу президента Андрій Єрмак перерозподілив обовʼязки між своїми заступниками, розширивши повноваження Олега Татарова.
Про це стало відомо з розпорядження глави Офісу президента, яке опинилося в розпорядженні «Бабеля».
Розпорядження Єрмак підписав 13 жовтня 2021 року. Згідно з документом, Татарову, який раніше займався правоохоронними органами, доручили кримінальну юстицію. У класичному розумінні терміну «кримінальна юстиція» — це всі органи досудового слідства, прокуратура та судді, які розглядають кримінальні справи. Деталі цієї історії тут.
Також, згідно з розпорядженням Єрмака, правоохоронною системою в Офісі президента тепер займається і заступник голови ОП Андрій Смирнов, який також опікується судами та судовою реформою. Він разом із Татаровим займається Директоратом з питань юстиції та правоохоронної діяльності.
1 червня 2021 року голова Офісу Андрій Єрмак вже перерозподіляв обовʼязки між своїми заступниками. Цього документа немає у публічному доступі, але «Бабелю» вдалося ознайомитися з його змістом. Для Смирнова та Татарова тоді нічого не змінилося: перший, як і раніше, відповідав за правову політику, тобто суди, Татаров — за правоохоронні органи — НАБУ, САП, СБУ прокуратуру, Нацполіцію тощо.
Татарова призначили заступником голови Офісу президента 5 серпня 2020 року. Йому доручили взаємодію з правоохоронними органами, держполітику у цій сфері, боротьбу з корупцією та захист прав людини.
Призначення Татарова викликало широку критику громадськості, оскільки під час Революції гідності він працював у МВС міністра Віталія Захарченка та звинувачував мітингарів у нападах на силовиків.
- Восени 2020 року Татаров став фігурантом справи про заволодіння 81 мільйоном гривень Нацгвардії. Офіс генерального прокурора забрав його справу у НАБУ і передав до СБУ, а САП після цього почала розслідувати втручання у справу Татарова.
- Після цього, у грудні того ж року, Єрмак тимчасово передав частину повноважень Татарова Андрію Смирнову. Йшлося про взаємодію з НАБУ та Офісом генпрокурора. Вже наприкінці грудня, на тлі гучних скандалів, Єрмак передав Смирнову повноваження Татарова щодо взаємодії із СБУ. Декілька місяців Татаров не мав спілкуватися з НАБУ, Офісом генпрокурора та СБУ від імені ОП, але міг комунікувати з Нацполіцією та Держбюро розслідувань.