Голова ОП Єрмак перерозподілив обовʼязки між заступниками. Тепер Татаров опікується усією кримінальною юстицією

Новини

Гонтар Володимир / УНІАН

Глава Офісу президента Андрій Єрмак перерозподілив обовʼязки між своїми заступниками, розширивши повноваження Олега Татарова.

Про це стало відомо з розпорядження глави Офісу президента, яке опинилося в розпорядженні «Бабеля».

Розпорядження Єрмак підписав 13 жовтня 2021 року. Згідно з документом, Татарову, який раніше займався правоохоронними органами, доручили кримінальну юстицію. У класичному розумінні терміну «кримінальна юстиція» — це всі органи досудового слідства, прокуратура та судді, які розглядають кримінальні справи. Деталі цієї історії тут.

Також, згідно з розпорядженням Єрмака, правоохоронною системою в Офісі президента тепер займається і заступник голови ОП Андрій Смирнов, який також опікується судами та судовою реформою. Він разом із Татаровим займається Директоратом з питань юстиції та правоохоронної діяльності.

1 червня 2021 року голова Офісу Андрій Єрмак вже перерозподіляв обовʼязки між своїми заступниками. Цього документа немає у публічному доступі, але «Бабелю» вдалося ознайомитися з його змістом. Для Смирнова та Татарова тоді нічого не змінилося: перший, як і раніше, відповідав за правову політику, тобто суди, Татаров — за правоохоронні органи — НАБУ, САП, СБУ прокуратуру, Нацполіцію тощо.

Татарова призначили заступником голови Офісу президента 5 серпня 2020 року. Йому доручили взаємодію з правоохоронними органами, держполітику у цій сфері, боротьбу з корупцією та захист прав людини.

Призначення Татарова викликало широку критику громадськості, оскільки під час Революції гідності він працював у МВС міністра Віталія Захарченка та звинувачував мітингарів у нападах на силовиків.