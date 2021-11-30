Запорізький титано-магнієвий комбінат забрали у бізнесмена Фірташа і повернули у власність держави

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Скакодуб Андрій / УНІАН

Запорізький титано-магнієвий комбінат забрали у бізнесмена Дмитра Фірташа і повернули у власність держави. Рішення суду набрало чинності.

Про це пише пресслужба Фонду державного майна.

30 листопада Центральний апеляційний господарський суд підтвердив рішення суду першої інстанції та постановив передати акції заводу, які належали Фірташу, у власність держави.

«Перемога в апеляційному суді — результат наполегливої роботи команди Фонду держмайна і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Остаточне рішення про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату у власність держави дозволить залучити компетентного та чесного інвестора, який перетворить його на потужний промисловий актив завдяки продовженню модернізації та ефективному управлінню», — зазначив очільник Фонду державного майна Дмитро Сенниченко.