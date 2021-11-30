Слідком Росії перевірить журналіста Бутусова через відео зі стріляниною з гаубиці
- Автор:
- Костя Андрейковець
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УНІАН
Слідчий комітет Росії вирішив перевірити та оцінити дії українського журналіста Юрія Бутусова через публікацію ним відео, на якому він стріляє з гаубиці.
Про це повідомляється на сайті Слідкому.
СК стверджує, що у низці джерел повідомлялося про нібито визнання Бутусовим можливої причетності «до загибелі деяких людей на Донбасі». Центральний апарат СК перевірить інформацію та дасть оцінку з погляду законодавства РФ у рамках «кримінальної справи про злочини щодо мирного населення південного сходу України».
- 27 листопада Юрій Бутусов опублікував відео у Facebook, на якому він стріляє з артилерії. Ролик він присвятив Дню вшанування памʼяті жертв Голодомору, а на відео перед пострілом сказав, що це відповідь на радянські репресії. Він не вказав дату та місце зйомки, але після критики повідомив, що відео було знято дуже давно під час тренувань підрозділів територіальної оборони.
- В українській делегації в ТКГ зазначили, що Бутусов стріляв із гаубиці Д-20 калібром 152 мм, забороненої Мінськими угодами, і такі дії грають на руку російській пропаганді. У пресцентрі ООС зазначили, що не застосовують на фронті зброю калібром понад 100 мм.
- Згодом на ситуацію відреагували й у ДБР (призначили перевірку). Сам журналіст назвав це помстою Володимира Зеленського за суперечку про провальну спецоперацію з упіймання найманців з «ЧВК Вагнера», що сталася під час пресконференції.