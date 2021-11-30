Україна буде другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Twitter / ZelenskyyUa
Україна підписала меморандум із компанією Apple про перепис населення. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Twitter 30 листопада.
«Я пишаюся тим, що Україна буде другою країною у світі, яка проведе перепис у співпраці з Apple. Сьогодні було підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством цифрової трансформації та цим технологічним гігантом. Цифровізація — безумовний пріоритет для нашої держави», — заявив Зеленський.
Деталі меморандуму Мінцифри повідомить пізніше, однак у вересні Зеленський зустрівся із главою Apple Тімом Куком і обговорив співпрацю у проєкті перепису населення. Глава Мінцифри Михайло Федоров пояснював, якою була співпраця під час перепису населення у США: Apple в Америці надала більшу частину техніки в оренду на кілька тижнів, що дало змогу зекономити бюджетні кошти.
8 вересня 2021 року бюджетний комітет Верховної Ради виділив 82,5 мільйона гривень на 2022 рік для підготовки до перепису населення, який відбудеться у 2023 році.
- У 2019 році тодішній міністр Кабміну Дмитро Дубілет заявив, що у 2019 році чисельність українців скоротилася на 1,5 мільйона осіб. Також він зазначав, що перепис населення обійдеться бюджету в 5 мільярдів гривень. Він пропонував провести електронний перепис населення — за допомогою математичної моделі. Українців хотіли рахувати за допомогою SIM-карт і електронних реєстрів про дітей (РАЦСи) та пенсіонерів (Пенсійний фонд).