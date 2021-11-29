На Донбасі воїн ЗСУ отримав поранення — бойовики шість разів відкривали вогонь

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Sasha Maksymenko / Flickr

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну надали домедичну допомогу та госпіталізували, стан здоров’я бійця — задовільний.

Від ранку окупанти шість разів порушували «тишу», використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє пресцентр ООС.

Бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів у районі Світлодарська і Старогнатівки, а недалеко від Новоолександрівки стріляли з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, у бік Станиці Луганської російські найманці відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм, а в напрямку населеного пункту Старий Айдар — з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Новолуганського найманці застосовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.