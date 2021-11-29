У «Дія» зʼявиться нова послуга — призначення та перерахунок пенсій
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook
Оформити пенсію та її перерахунок можна буде на порталі «Дія».
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Для оформлення виплат пенсіонерам більше не доведеться ходити до держорганів.
«Тепер вони зможуть це зробити, не виходячи з дому, на порталі «Дія». Потрібно заповнити анкету, завантажити необхідні документи та надіслати заявку — і все. В умовах пандемії ці інновації допоможуть старшим людям запобігти зайвим ризикам захворіти у чергах, а відтак збережуть здоров’я чи навіть життя», — заявив Федоров.
За словами міністра, у новій послузі весь процес максимально автоматизований, так, щоб скоротити кількість документів, полів для заповнення та час очікування.
- З 1 грудня Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тестування зміни прописки онлайн у «Дії». Записатись можуть майже всі громадяни, окрім мешканців деяких міст.
- Раніше Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 5463, який дозволить українцям змінювати місце проживання (реєстрації) в онлайн-режимі. Цим законом скасовується штамп у паспорті та паперовий витяг з ID-картки про прописку. Українці зможуть змінювати місце проживання на порталі «Дія» (розділ «Реєстрація місця проживання»), заповнивши відповідну заяву та підписавши її за допомогою електронного підпису.