Японія другою після Ізраїлю закриває кордони для іноземців через COVID-штам «Омікрон»

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Японія стала другою країною після Ізраїлю, яка закриває кордони для іноземців через стрімке поширення у світі нового штаму коронавірусу «Омікрон».

Про це повідомляє Reuters.

Заборона на вʼїзд для всіх іноземців почне діяти з 30 листопада. Фактично, країна відновлює жорсткий прикордонний карантин, який послабили на початку цього місяця для бізнесменів, іноземних студентів і трудових мігрантів.

«Це тимчасові, виняткові заходи, які ми вживаємо заради безпеки, допоки не зʼявиться чіткіша інформація про штам», — зазначив премʼєр-міністр Фуміо Кісіда.

Всесвітня організація охорони здоровʼя раніше повідомляла, що на оцінку штаму піде кілька тижнів.