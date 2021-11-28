Премʼєр-міністром Чехії став Петр Фіала

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Petr Fiala

Президент Чехії Мілош Земан призначив лідера коаліції «Разом» (SPOLU) Петра Фіалу головою нового Кабінету міністрів.

Про це повідомляє Czech Rario.

Урочиста церемонія відбулася в неділю, 28 листопада, у заміській резиденції глави держави в містечку Лани біля Праги. Враховуючи те, що у президента Земана коронавірус, церемонія проходила з певними обмеженнями. Земан був відділений від Фіали скляним боксом. Сценарій церемонії допускав лише візуальний та звуковий контакт.

Призначення Фіали відбулося за сім тижнів після загальних жовтневих виборів. Тоді коаліція «Разом» (SPOLU), яку сформували три опозиційні правоцентристські партії на чолі з Петром Фіалою, здобула 99,97% голосів.

Поки неясно, коли президент призначить увесь Кабмін, однак Фіала вже представив склад уряду із 18 людей. Новий прем’єр-міністр заявив, що його кабінет готовий негайно взяти на себе відповідальність за країну, враховуючи пандемію, енергетичну кризу та інфляцію.

Petr Fiala

Фіалі 57 років, він є лідером Громадянської демократичної партії з 2014 року. У 2004—2011 роках був ректором Університету імені Масарика, потім два роки очолював Конференцію чеських ректорів. У 2011 році став державним радником з питань освіти. У травні 2012 року приєднався до уряду Петра Нечаса на посаді міністра освіти. У 2013 році Фіала приєднався до Громадянської демократичної партії, у січні 2014 року його обрали головою партії. У парламенті він із 2013 року. На посаді премʼєра Фіала замінив Андрія Бабіша.