Поліція відкрила провадження через погром у барі «Хвильовий» у Києві
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Київські слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом нападу на бар «Хвильовий», який розташований на Подолі.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
«Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Тривають слідчі дії», — розповіли правоохоронці.
Також у поліції уточнили, що були затримані 12 молодиків.
- Увечері 26 листопада група молодиків у балаклавах, масках та спортивних костюмах розтрощила вікна бару та намагалася потрапити всередину. Проте працівники закладу не пустили їх. У нападників випала візитівка організації «Центурія». Після цього вони втекли. Згодом правоохоронці при відпрацюванні території затримали підозрюваних у нападі на заклад.
- 6 листопада на цих же локаціях праворадикали влаштували акцію «проти наркоторгівлі». Тоді організатором заходу були активіст Крістіан Ударов та праворадикальна організація «Катарсис». Сам Ударов зазначив, що він не був організатором, а тільки учасником цієї «акції».