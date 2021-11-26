Разумков заявив, що планує брати участь у наступних президентських та парламентських виборах
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Олександр Кузьмін / «Бабель»
Колишній спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що планує брати участь у наступних президентських та парламентських виборах. Він підкреслив, що «реалізує всі амбіції, щоб змінити цю країну».
Про це Разумков зазначив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».
Він подякував тим людям, які під час соцопитувань зазначають, що довіряють йому, і заявив, що намагатиметься її не втратити.
Також Разумков підкреслив, що обов’язкове зі своєю командою піде на наступні вибори.
«Я брав участь у всіх виборах. Я думаю, що на наступних виборах я також візьму участь», — пояснив він.
У відповідь на запитання журналіста «в якій іпостасі», той додав, що братиме участь і в президентських, і в парламентських виборах.
- Нагадаємо, 16 листопада у Верховній Раді офіційно створили міжфракційне депутатське обʼєднання Дмитра Разумкова «Розумна політика». Загалом там, окрім Разумкова, в обʼєднанні є 21 депутат від «Слуги народу» — це Володимир Козак, Василь Мокан, Роман Соха, Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва, Валерій Божик, Дмитро Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Олександр Бакумов, Ольга Коваль, Дарʼя Володіна, Михайло Новіков, Роман Бабій, Аліна Загоруйко, Костянтин Касай, Дмитро Гурін, Михайло Крячко, Євген Петруняк, Іван Юнаков, представник від «Батьківщини»Андрій Ніколаєнко та позафракційний нардеп Людмила Буймістер.
- Сам Разумков заявив, що розраховує, що більшість членів створеного ним МФО надалі приєднаються до його політичної партії.
- 7 жовтня 2021 року Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова. За це рішення проголосували 284 нардепи. 8 жовтня Руслана Стефанчука обрали новим главою парламенту.