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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Колишній спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що планує брати участь у наступних президентських та парламентських виборах. Він підкреслив, що «реалізує всі амбіції, щоб змінити цю країну».

Про це Разумков зазначив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Він подякував тим людям, які під час соцопитувань зазначають, що довіряють йому, і заявив, що намагатиметься її не втратити.

Також Разумков підкреслив, що обов’язкове зі своєю командою піде на наступні вибори.

«Я брав участь у всіх виборах. Я думаю, що на наступних виборах я також візьму участь», — пояснив він.

У відповідь на запитання журналіста «в якій іпостасі», той додав, що братиме участь і в президентських, і в парламентських виборах.