ВООЗ дала назву новому штаму коронавірусу. США та ЄС закривають кордони для країн півдня Африки
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Всесвітня організація охорони здоров’я дала назву новому штаму коронавірусу, який поширюється на півдні Африки. Його назвали грецькою літерою «омікрон».
Про це пише пресслужба ВООЗ.
«ВООЗ позначила варіант B.1.1.529 як такий, що викликає занепокоєння, та дала назву «Омікрон», — йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння. За попередніми даними, він також підвищує ризик повторного зараження коронавірусом.
Водночас у ЄС та США вже погодилися заборонити в’їзд тим, хто їде з країн півдня Африки, де поширюється новий штам коронавірусу. Йдеться про Ботсвану, Есватіні, Лесото, Мозамбік, Намібію, Південну Африку та Зімбабве.
Поки що, окрім цих держав, новий штам зафіксували в Гонконзі, Ізраїлі та Бельгії.
- Штам B.1.1.529 виявили 11 листопада у Ботсвані. Згодом його підтвердили в ПАР та сусідніх країнах. У Гонконгу B.1.1.529 виявили у мандрівника, який прибув із Південної Африки.
- Вчені вважають, що B.1.1.529 може бути небезпечнішим за усі відомі штами. Його ускладнена мутація (ймовірно) дозволяє оминати захист антитіл.
- Велика Британія, Ізраїль та низка інших країни запровадили обмеження на поїздки своїх громадян у ПАР, Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве, Намібію та Мозамбік через поширення нового штаму коронавірусу B.1.1.529.
- Всесвітня організація охорони здоров’я скликала екстрену нараду через поширення нового штаму коронавірусу.