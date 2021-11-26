«Укрзалізниця» спростила купівлю квитків на регіональні поїзди
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Гонтар Володимир / УНІАН
«Укрзалізниця» спростила онлайн-оформлення проїзних квитків на регіональні поїзди (800-ї нумерації) для пасажирів.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Як зазначається, «Укрзалізниця» скасувала оформлення бланків замовлень для пасажирів регіональних поїздів.
Раніше, купуючи квитки на регіональні потяги, пасажири отримували на пошту бланк замовлення, який потрібно було обміняти в касі на проїзний документ. Із самими бланками до поїздів не пускали.
- «Укрзалізниця» оголосила про початок продажу квитків на всі поїзди за новим графіком руху, який почне діяти з 12 грудня. Загалом запустять 19 пар нових поїздів, ще 49 потягів будуть прискорені.
- Також з’явилися 7 рейсів до лижного курорту Буковель.
- В Україні з 21 жовтня діють посилені правила карантину, які стосуються пасажирських перевезень між областями. Нові обмеження стосуються подорожей між регіонами автобусами, потягами та літаками. У «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зоні як у водія, екіпажу, так і у пасажирів має бути документ, який підтверджує їхню ковід-безпечність: або сертифікат вакцинації, або ПЛР чи експрес-тест, якому не понад 72 години.