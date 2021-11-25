В Англії археологи знайшли на фермі віллу IV століття з рідкісною мозаїкою

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Historic England

В Англії археологи на фермі знайшли віллу пізньоримського періоду, а в ній — рідкісну римську мозаїку, що зображує битву грецького героя Ахілла з Гектором під час Троянської війни.

Про знахідку 25 листопада повідомила Historic England — це урядова організація, яка займається захистом історичного середовища Англії.

Віллу з мозаїкою знайшли у графстві Рутленд. У 2020 році син фермера та землевласника Джим Ірвін помітив «незвичайний глиняний посуд» на пшеничному полі та повідомив про це місцеву владу. На місце приїхали фахівці з Археологічної служби Університету Лестера разом із Historic England, провели розкопки та виявили мозаїку розміром 11 на 7 метрів.

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Мозаїка утворює підлогу у великій обідній чи розважальній зоні. Кімната є частиною великої вілли, яку побудували у пізньоримському періоді — між ІІІ і IV століттями нашої ери. Мозаїки використовувалися в різних приватних і громадських будівлях по всій Римській імперії, на них часто зображували відомі постаті з історії та міфології. Однак мозаїка Рутленду унікальна для Британії тим, що на ній зображений Ахілл та його битва з Гектором наприкінці Троянської війни, що є рідкісним для Європи.

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Також біля вілли знайшли інші будівлі: комори з проходами та, можливо, лазню. Найімовірніше, у цьому комплексі жила багата людина, яка зналася на класичній літературі. Археологи помітили ушкодження від пожежі та розриви мозаїки, тому припускають, що згодом віллу переробили.

У руїнах, що покривають мозаїку, знайшли людські останки. Вважається, що людей поховали, коли в будівлі вже ніхто не жив, адже останки відносяться до дуже пізнього римського або раннього середньовічного періоду.