Львівська та Луганська області відмовилися виходити з «червоної» карантинної зони

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Masaaki Komori / Unsplash

Луганська та Львівська області добровільно ухвалили рішення поки не виходити з «червоної» зони карантину. Показники захворюваності там стабілізувалися, однак місцева влада вирішила поки не послаблювати обмеження.

Відповідна інформація міститься у протоколі засідання державної комісії з питань ТЕБ і НС.

Таке рішення ухвалили ще 23 листопада. Луганська та Львівська ОДА, посилаючись на власні дані щодо навантаження на медичну систему, попросили відтермінувати вихід регіонів із «червоної» зони.

Зокрема, у Львівській ОДА зазначили, що епідемічна ситуація ще не до кінця стабільна, щоб виводити регіон із «червоної» зони.

«Питання про вихід Львівщини з «червоної» зони було на порядку денному позачергової державної комісії ТЕБ і НС, але враховуючи те, що наші показники хоч справді стали кращими і дозволяють нам виходити з цієї зони, проте ми маємо повільні тенденції та ризики, що при виході саме зараз можуть статися погіршення. Тому прийняте рішення, що наша область залишається в «червоній» зоні на прохання безпосередньо Львівської державної адміністрації», — заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Він пояснив, що до цього питання повернуться вже наступного тижня.