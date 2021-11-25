Синоптики прогнозують в Україні у вихідні дощі та потепління — до +14 °С

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В останні вихідні осені, 27—28 листопада, очікуються тепла для листопада погода та інтенсивні дощі в окремих регіонах України.

За даними Sinoptik.ua, нічні морози ненадовго відступлять — лише у трьох областях стовпчики термометрів опустяться нижче нуля.

Завдяки теплим повітряним масам, що йдуть в Україну з боку Туреччини та Балканського півострова, у суботу температура повітря підвищиться в середньому до +6...+10 °С. Особливо тепло буде в південних областях і на південному сході — в Одесі, Херсоні, Миколаєві, Дніпрі та Запоріжжі очікується до +11...+14 °С. Найхолодніше (до +5...+7 °С), за прогнозом, буде в Івано-Франківській, Рівненській, Луганській та Донецькій областях. На сході також можливі нічні заморозки до -1 °С.

До того ж практично всю територію України в суботу охоплять дощі — хмарна погода без опадів буде лише в Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.

У неділю дощі пройдуть на Закарпатті та в західних регіонах, у Донецькій та Кіровоградській областях, а також на півдні — в Одесі, Миколаєві та Херсоні можливі грози. На решті території України буде ясно, без істотних опадів.

Погода буде теплою: від +6...+8 °С на заході до рекордних +13...+14 °С на півдні.

На початку наступного тижня температурні показники залишаться на рівні недільних, але дощі пройдуть уже по всій території України — як удень, так і вночі. За даними синоптиків, у понеділок, 29 листопада, буде від +3 °С на заході та північному заході до +11...+14 °С на півдні країни.