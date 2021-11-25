«Євросолідарність» заявила про обшуки у свого депутата у справі про замах на помічника президента Шефіра
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- Костя Андрейковець
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Партія «Європейська солідарність» заявила, що правоохоронці у справі про замах на першого помічника президента Сергія Шефіра провели обшуки у депутата Івано-Франківської облради від ЄС Сергія Волошина.
Про це йдеться в заяві партії.
Обшуки пройшли 24 листопада в будинку Волошина в Яремчі, а також у будинку його батьків, на підставі ухвали Печерського суду Києва від 3 листопада.
У ЄС запевняють, що документи, якими «прикривалася» поліція, прямо вказують на спробу звинуватити депутата в замаху на Шефіра. У партії ситуацію називають спробою переслідування політсили та провокацією.
Джерело «Бабеля» у Нацполіції підтвердило факт обшуків і не виключило, що вони проходили у справі Шефіра, проте пресслужба Нацполіції обшуки не коментує.
Сам Волошин на брифінгу розповів, що під час обшуків правоохоронці послалися на те, що в Шефіра стріляли зі зброї калібру 7,62 мм, а він має зареєстровану мисливську рушницю такого калібру.
«Вони вдосвіта будять моїх батьків, у мами трусяться руки, батько хвилюється. Чи є для цього підставою те, що я є власником зброї калібру 7,62? В Україні таких є десятки або й сотні тисяч», — сказав депутат, додавши, що під час замаху на Шефіра на Київщині він не перебував і ще у вересні надав вичерпну інформацію слідчим.
- Уранці 22 вересня стався замах на першого помічника президента Сергія Шефіра. У Київській області, у селі Лісники невідомі обстріляли автомобіль, в якому перебував помічник Зеленського зі своїм водієм. Шефір не постраждав, а водія госпіталізували до «Феофанії» з трьома вогнепальними пораненнями.
- Обстріл кваліфікували як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України). Зеленський назвав це «привітом» йому, однак від кого — поки невідомо, відповідь пообіцяв «сильну».
- Голова Національної поліції Ігор Клименко назвав три версії причини замаху на Шефіра. Зокрема, розглядається версія участі спецслужб іноземних держав. У Кремлі вже заявили, що Росія не причетна до замаху.