Компанія мільярдера Бренсона Virgin Galactic розіграла два квитки в космос. Їх виграла мешканка Антигуа і Барбуди
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Компанія Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона розіграла два квитки на суборбітальний політ на борту космоплана. Їх виграла мешканка острівної держави Антигуа і Барбуда.
Про це повідомляється на сайті Virgin Galactic.
Розіграш двох квитків розпочався у липні цього року. За умовами конкурсу, переможець отримує два квитки — один для себе, а другий для людини, яку вибере сам. Заявки приймали до 1 вересня.
Квитки дісталися Кейші Шахафф — їй їх вручив особисто Річард Бренсон. Жінка розповіла, що хоче полетіти зі своєю 17-річною дочкою, яка навчається у Великій Британії. За її словами, дівчина мріє працювати у NASA.
Коли Шахафф полетить — наразі невідомо, її місце у черзі ще не визначене. Можна лише сказати, що вона буде однією із перших космотуристок Virgin Galactic.
- 11 липня 2021 року британський мільярдер Річард Бренсон здійснив успішний політ до кордону космосу. Це був перший туристичний політ на космічному кораблі SpaceShipTwo Unity, який створила Virgin Galactic.
- Влітку Virgin Galactic відкрила продаж квитків на туристичні польоти до космосу.
- Початок польотів очікується наприкінці 2022 року — компанія проводить модернізацію кораблів та літаків-носіїв.