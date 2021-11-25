В Австрії зупинили розслідування COVID-спалаху на гірськолижному курорті Ішгль. Провину закидали владі

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Johannes Gruber / Flickr

Австрійська прокуратура припинила розслідувати спалах коронавірусу на австрійському гірськолижному курорті Ішгль, який стався на початку 2020 року. Прокуратура Інсбрука не знайшла доказів вини влади і не висуватиме звинувачень проти пʼяти підозрюваних.

Про це пише Deutsche Welle.

У прокуратурі заявили, що не знайшли доказів недбалості чиновників, яка могла б призвести до поширення коронавірусу.

Прокуратуру розкритикувала Австрійська асоціація захисту прав споживачів (VSV), яка підтримує позивачів у цій справі, заявивши, що та намагається «замʼяти скандальний провал влади». Раніше у VSV заявили, що проти влади Австрії може бути подано до 3 тисяч позовів.