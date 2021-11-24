Глава ОП Андрій Єрмак відповів на матеріал про свій ювілей: ніякого святкування не було, тільки заїхав до батьків
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Сергій Моргунов / «Бабель»
Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував розслідування журналіста Михайла Ткача для «Української правди» — заперечив чотириденне святкування свого 50-річчя у державній резиденції у Карпатах.
Відповідний допис він зробив у Facebook 24 листопада, ювілей був 21 листопада.
«Як я вже говорив, не люблю свій день народження, і гучно святкував цей день лише одного разу в житті. То було моє 35-річчя. Цьогорічний ювілей я ніяк особливо не відзначав, лишень в понеділок [22 листопада] заїхав до батьків. Вигріб від мами, що рідко у них буваю і що виглядаю втомленим. У вівторок [23 листопада] виділив одну годину, щоб прийняти привітання від колег в Офісі президента. Дивно, що журналісти не поцікавились реальною ситуацією і взагалі не поспілкувалися зі мною», — заявив Єрмак.
Далі Єрмак повторив позицію Офісу президента: чотириденного святкування не було, гостей на гвинтокрилах Державної служби із надзвичайних ситуацій не привозили, у резиденції 20 листопада був президент, він і пересувався гвинтокрилами (згідно із протоколом), туди заїжджав тільки Олексій Чернишов, який перебував тими днями у Рівному та пересувався автівкою, заступника глави Офісу Олега Татарова там не було.
Крім цього, глава ОП анонсував, що у грудні у карпатському селищі Гута, де і розташована державна резиденція «Синьогора», збереться понад сотня українських дипломатів святкувати своє професійне свято 22 грудня, для них готується спеціальний форум із відповідною програмою — підготовка відбувається в Гуті просто зараз.
- 24 листопада журналіст Михайло Ткач опублікував розслідування для «Української правди» про ювілей глави ОП Андрія Єрмака. За його даними, Зеленський та Єрмак 19 листопада залишили Банкову ще до закінчення робочого дня і полетіли в Карпати до державної резиденції Синьогора. Там у неділю, 21 листопада, Андрій Єрмак і святкував ювілей — 50 років. У розслідуванні йдеться, що серед гостей на святі були заступник керівника Офісу Андрій Татаров та міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, а також близький товариш олігарха Ігоря Коломойського бізнесмен Тимур Міндіч. Офіс президента заперечив всю цю інформацію.