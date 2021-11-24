Під час автопілоту Tesla вмикатиме обовʼязкову та неанонімну відеозйомку

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Tesla

В оновлених правилах користування електромобілями Tesla зʼявилася нова умова: коли водій переходить на повний автопілот, то у машині автоматично вмикається відеозапис як усередині, так і ззовні авта.

Таку норму ввели після аварії, у якій водій звинуватив саме систему автоматичного пілотування, пише Electrek.

Наразі бета-версія оновленого автопілота перед включенням просить водія підтвердити, що «включаючи автопілот, я дозволяю Tesla збирати дані зображення, повʼязані з VIN, із зовнішніх та внутрішніх камер автомобіля для використання у разі серйозної загрози безпеці».

До цього Tesla збирала відеоматеріали, але вони були добровільними та анонімними, а тепер компанія зберігатиме разом із відеозаписом номери машин, у яких ці відео записуються.

Нагадаємо, 17 квітня в Техасі авто Tesla врізалось у дерево й загорілося, унаслідок інциденту загинули двоє чоловіків — проте жоден з них не перебував за кермом. Автомобіль Tesla Model S 2019 року їхав вночі на «високій швидкості», але раптом зʼїхав з дороги та врізався в дерево. Загиблим чоловікам було 59 і 69 років. Один був на передньому пасажирському сидінні, а інший — на задньому.

Перед цим Tesla звинуватили в аварії із загиблими через неправильне використання програми «Автопілот», тому що це насправді не автопілот.