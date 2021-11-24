Україна отримала другий транш від МВФ у розмірі $699 млн

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by. Кошти у розмірі $699 млн надійшли на рахунок Національного банку України.

Про це повідомив голова Нацбанку Кирило Шевченко.

«Сьогодні Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент $699 млн). Ці кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку України й збільшать міжнародні резерви», — написав Шевченко.

Нагадаємо, 18 жовтня Міжнародний валютний фонд оголосив про успішне завершення роботи своєї місії в Україні. Наступного дня Рада ухвалила три законопроєкти про Нацбанк, які потрібні для отримання траншу МВФ.