У Євросоюзі закликали Росію скасувати указ про спрощення експорту товарів з Донбасу: Спрямований на відокремлення територій від України

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Thierry Monasse / Contributor

У Європейському Союзі розкритикували указ президента Росії Володимира Путіна про спрощення експорту товарів з окупованого Донбасу.

Про це повідомляється в заяві прессекретаря Європейської служби зовнішніх звʼязків ЄС.

«Указ спрямований на подальше відокремлення тимчасово непідконтрольних уряду територій Донецька та Луганська від України, що суперечить цілям Мінських угод», — йдеться в заяві.

Також представник Євросоюзу зазначив, що такі односторонні заходи порушують суверенітет і територіальну цілісність України й можуть посилити напруженість та продовжити статус-кво, перешкоджаючи майбутньому процесу реінтеграції.

У Євросоюзі закликали Росію скасувати це рішення та припинити впроваджувати односторонні заходи, які лише провокують подальше загострення конфлікту на сході України, і запевнили, що не визнають це рішення.