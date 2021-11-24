У Євросоюзі закликали Росію скасувати указ про спрощення експорту товарів з Донбасу: Спрямований на відокремлення територій від України
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Thierry Monasse / Contributor
У Європейському Союзі розкритикували указ президента Росії Володимира Путіна про спрощення експорту товарів з окупованого Донбасу.
Про це повідомляється в заяві прессекретаря Європейської служби зовнішніх звʼязків ЄС.
«Указ спрямований на подальше відокремлення тимчасово непідконтрольних уряду територій Донецька та Луганська від України, що суперечить цілям Мінських угод», — йдеться в заяві.
Також представник Євросоюзу зазначив, що такі односторонні заходи порушують суверенітет і територіальну цілісність України й можуть посилити напруженість та продовжити статус-кво, перешкоджаючи майбутньому процесу реінтеграції.
У Євросоюзі закликали Росію скасувати це рішення та припинити впроваджувати односторонні заходи, які лише провокують подальше загострення конфлікту на сході України, і запевнили, що не визнають це рішення.
- 15 листопада президент Росії Володимир Путін підписав указ про так зване надання гуманітарної підтримки населенню окупованих територій Донбасу. Своїм указом Путін доручив уряду РФ упродовж місяця забезпечити визнання в Росії товарів, які виготовлені в ОРДЛО, і створити для них закупівельні умови нарівні з російськими товарами.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що негайно поінформував німецьких і французьких колег про указ Путіна та чекає на їхню реакцію. Міністерство закордонних справ України передало МЗС РФ ноту протесту.