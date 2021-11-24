В Евросоюзе призвали Россию отменить указ об упрощении экспорта товаров с Донбасса: Направлен на отделение территорий от Украины

В Европейском Союзе раскритиковали указ президента России Владимира Путина об упрощении экспорта товаров с оккупированного Донбасса.
Об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей ЕС.
«Указ направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных правительству территорий Донецка и Луганска от Украины, что противоречит целям Минских соглашений», — говорится в заявлении.
Также представитель Евросоюза отметил, что такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, могут усилить напряженность и продлить статус-кво, препятствуя будущему процессу реинтеграции.
В Евросоюзе призвали Россию отменить это решение и прекратить вводить односторонние меры, которые только провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины, и заверили, что не признают это решение.
- 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о так называемом оказании гуманитарной поддержки населению оккупированных территорий Донбасса. Своим указом Путин поручил правительству РФ в течение месяца обеспечить признание в России товаров, произведенных в ОРДЛО, и создать для них закупочные условия наравне с российскими товарами.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сразу проинформировал немецких и французских коллег об указе Путина и ждет их реакции. Министерство иностранных дел Украины передало МИД РФ ноту протеста.