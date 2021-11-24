В Евросоюзе призвали Россию отменить указ об упрощении экспорта товаров с Донбасса: Направлен на отделение территорий от Украины

В Европейском Союзе раскритиковали указ президента России Владимира Путина об упрощении экспорта товаров с оккупированного Донбасса.

Об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей ЕС.

«Указ направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных правительству территорий Донецка и Луганска от Украины, что противоречит целям Минских соглашений», — говорится в заявлении.

Также представитель Евросоюза отметил, что такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, могут усилить напряженность и продлить статус-кво, препятствуя будущему процессу реинтеграции.

В Евросоюзе призвали Россию отменить это решение и прекратить вводить односторонние меры, которые только провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины, и заверили, что не признают это решение.