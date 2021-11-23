У Росії заявили про затримання підлітка, який готував напад на школу під «керівництвом українця» через Telegram
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Wikimedia Commons
Російські силовики заявили, що запобігли збройному нападу на школу в Казані, який нібито організували в Україні.
Про це повідомили у пресслужбі Федеральної служби безпеки РФ.
За даними ФСБ, вдома у місцевого підлітка вилучили пневматичну гвинтівку, а також засоби звʼязку з пошуковими запитами про переробку цього виду зброї на бойову та матеріали про збройні напади на освітні установи.
Як зазначається, затриманий хлопець запевнив, що до скоєння масового вбивства його нібито схиляв користувач Telegram «Овсюк Ярослав», який живе в Україні.
Тим часом казанське видання «Бизнес Online» повідомило, що напасти на школу № 101 підлітку нібито запропонував адміністратор однієї з груп у соціальних мережах із ніком «Белая роза». За напад була встановлена винагорода — 5 тисяч рублів та можливість «стати богом».
За даними журналістів, організатор нападу також якимось чином заклав у схованку в одному з будинків біля школи футболку з написом Hate. Також вказується, що тут 14-річного восьмикласника і затримали.
Учні школи, на яку збирався напасти підліток, розповіли, що він «дивний, реально на терориста схожий — у берцях ходить, толстовці». Також про хлопця говорять, що він «токсичний», весь час шукав конфлікти та займався крадіжками.
- 17 жовтня 2018 року в Керчі 18-річний Владислав Росляков підірвав бомбу в їдальні політехнічного коледжу, а потім відкрив хаотичну стрілянину по студентах і викладачах. Унаслідок нападу загинули 20 людей, сам Росляков застрелився в бібліотеці. Понад 70 людей постраждали.
- У соцмережах користувачі заявили, що Росляков скопіював деталі нападу на «Колумбайн», показані у фільмі, знятому за мотивами трагедії. В обох випадках збігалися одяг вбивці, місця для закладки вибухівки та деталі самогубства.
- У травні 2021 року 19-річний колишній учень російської гімназії № 175 в Казані Ільназ Галявієв прийшов до закладу з рушницею і почав стріляти. Він підірвав саморобний пристрій і застрелив 7 дітей та двох вчительок. Поліція затримала його після штурму. До нападу Галявієв сфотографував себе у масці з написом «бог», а після затримання запевняв, що він і є бог.
- Путін після стрілянини наказав посилити контроль за обігом цивільної зброї в Росії.