Euractiv: ЄС планує ввести обов’язковість третьої дози в COVID-сертифікати та скоротити термін їхньої дії

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Ivan Radic / Flickr

У Європейському Союзі в грудні планують офіційно закріпити необхідність бустерної вакцинації в COVID-сертифікаті.

Про це пише Euractiv.

Європейська комісія вже почала працювати над цим і внесе відповідні пропозиції на початку грудня. Тоді бустерна доза стане обов’язковою для валідності сертифікату про вакцинацію.

Відповідне рішення вже підтримала і єврокомісарка з питань охорони здоров’я Стелла Киріакідес.

«Я повністю погоджуюсь з невідкладністю, і саме тому Європейська комісія працює з максимальною невідкладністю для посилення координації вільного пересування, включаючи термін дії та роль бустерів у кампанії вакцинації», — зазначила вона.

Окрім цього, у ЄС планують скоротити термін дії COVID-сертифікатів після введення останньої дози — з 360 днів до 270.

Що стосується туристів з третіх країн, то рішення щодо них наразі не ухвалено. У Європейській комісії планують запровадити вимогу додаткових ПЛР-тестів для вакцинованих.

У разі ухвалення такого рішення для ЄС COVID-сертифікати з двома дозами вакцинації будуть валідні лише 270 днів. Зокрема українці, які отримали другу дозу у травні-червні 2021 року вже навесні 2022 року можуть зіткнутися з проблемами в’їзду в країни-члени ЄС, якщо не отримають бустерну дозу.