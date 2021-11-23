Письменниця Джоан Роулінг заявила про погрози. Захисники прав трансгендерів «злили» у мережу її адресу

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Mike Marsland / WireImage

Автор серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг повідомила, що отримала безліч загроз після публікації в Twitter її домашньої адреси та фото будинку в Шотландії.

Про це вона повідомила у своєму Twitter.

Минулої пʼятниці, 19 листопада, троє захисників прав трансгендерних людей провели акцію біля будинку Роулінг на знак протесту проти її висловлювань щодо трансгендерів. Вони сфотографували її будинок з адресною табличкою та виклали у відкритий доступ.

Після цього, за словами письменниці, вона отримала тисячі погроз розправи і зазнала цькувань. Активістів вона звинуватила у незаконній публікації її персональних даних та заявила, що їхньою метою було змусити її перестати «виступати на захист прав жінок на підставі статі». Письменниця зазначила, що такими методами активісти нічого не добʼються, і закликала користувачів соцмережі видалити ретвіти зі знімком. Також вона подякувала поліції Шотландії за сприяння.

Один із учасників акції біля будинку письменниці незабаром повідомив, що знімок було видалено. Активісти отримали погрози у відповідь після його публікації.