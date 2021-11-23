Кевіна Спейсі зобовʼязали виплатити $31 мільйон студії, яка зняла «Картковий будинок»

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Imagen Primero / Flickr

Американського актора Кевіна Спейсі зобовʼязали виплатити майже $31 мільйон студії MRC, яка зняла серіал House of Cards («Картковий будинок»), за порушення контракту після звинувачень у сексуальних домаганнях.

Про це пише BBC.

Рішення ухвалили ще минулого року, але воно стало надбанням громадськості у понеділок, після того як юристи студії MRC подали до суду клопотання про підтвердження цього рішення.

Спейсі, який зіграв головну роль у серіалі, став одним з перших великих голлівудських акторів, кого публічно звинуватили в домаганнях і зґвалтуваннях на тлі руху #MeToo.

Через звинувачення Спейсі прибрали з «Карткового будинку», а студія заявила, що втратила мільйони доларів. MRC подала позов у січні 2019 року, вимагаючи відшкодування витрат і стверджуючи, що поведінка Спейсі порушила політику студії щодо сексуальних домагань.

Повідомляється, що юристи з обох боків заслухали понад 20 осіб на закритих арбітражних слуханнях у лютому 2020 року. У петиції, поданій MRC до Верховного суду Лос-Анджелеса 22 листопада, повідомляється, що рішення винесли на користь студії. Спейсі та його продюсерським компаніям M Profitt Productions та Trigger Street Productions наказано відшкодувати збитки, гонорари юристів та судові витрати. За даними видання, раніше Спейсі подавав апеляцію на це рішення, але цього місяця її було відхилено.