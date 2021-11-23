Кевіна Спейсі зобовʼязали виплатити $31 мільйон студії, яка зняла «Картковий будинок»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Imagen Primero / Flickr
Американського актора Кевіна Спейсі зобовʼязали виплатити майже $31 мільйон студії MRC, яка зняла серіал House of Cards («Картковий будинок»), за порушення контракту після звинувачень у сексуальних домаганнях.
Про це пише BBC.
Рішення ухвалили ще минулого року, але воно стало надбанням громадськості у понеділок, після того як юристи студії MRC подали до суду клопотання про підтвердження цього рішення.
Спейсі, який зіграв головну роль у серіалі, став одним з перших великих голлівудських акторів, кого публічно звинуватили в домаганнях і зґвалтуваннях на тлі руху #MeToo.
Через звинувачення Спейсі прибрали з «Карткового будинку», а студія заявила, що втратила мільйони доларів. MRC подала позов у січні 2019 року, вимагаючи відшкодування витрат і стверджуючи, що поведінка Спейсі порушила політику студії щодо сексуальних домагань.
Повідомляється, що юристи з обох боків заслухали понад 20 осіб на закритих арбітражних слуханнях у лютому 2020 року. У петиції, поданій MRC до Верховного суду Лос-Анджелеса 22 листопада, повідомляється, що рішення винесли на користь студії. Спейсі та його продюсерським компаніям M Profitt Productions та Trigger Street Productions наказано відшкодувати збитки, гонорари юристів та судові витрати. За даними видання, раніше Спейсі подавав апеляцію на це рішення, але цього місяця її було відхилено.
- Прокурори Лос-Анджелесу відмовилися продовжувати розгляд справи про сексуальні домагання голлівудського актора Кевіна Спейсі до масажиста через смерть позивача.
- У серпні 2018 року прокуратура округу Лос-Анджелес почала розслідувати ще одну справу про зґвалтування, фігурантом якої є актор Кевін Спейсі. Його звинувачують у нападі на чоловіка в Малібу в жовтні 2016 року.
- Захист зірки серіалу «Картковий будинок» Кевіна Спейсі вважає, що звинувачення в домаганнях можуть бути сфабрикованими. На думку адвоката Алана Джексона, на цих скандалах просто хочуть заробити.
- У вересні 2020 року проти Кевіна Спейсі висунули нові звинувачення в сексуальних домаганнях. Двоє акторів — Ентоні Репп і ще одна неназвана особа звинуватили Спейсі у сексуальних домаганнях в 1980-х, коли позивачі були підлітками.