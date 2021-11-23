Кевина Спейси обязали выплатить $31 миллион студии, снявшей «Карточный домик»

Американского актера Кевина Спейси обязали выплатить почти $31 миллион студии MRC, снявшей сериал «Карточный домик», за нарушение контракта после обвинений в сексуальных домогательствах.

Об этом пишет BBC.

Решение было принято еще в прошлом году, но стало достоянием общественности в понедельник, после того как юристы студии MRC подали в суд ходатайство о подтверждении решения.

Сыгравший главную роль в сериале, Спейси стал одним из первых крупных голливудских актеров, которого публично обвинили в домогательствах и изнасилованиях на фоне движения #MeToo.

Из-за обвинений Спейси убрали из «Карточного домика», а студия заявила, что потеряла миллионы долларов. MRC подала иск в январе 2019 года, требуя возмещения затрат и утверждая, что поведение Спейси нарушило политику студии в отношении сексуальных домогательств.

Сообщается, что юристы с обеих сторон заслушали более 20 человек на закрытых арбитражных слушаниях в феврале 2020 года. В петиции, поданной MRC в Верховный суд Лос-Анджелеса 22 ноября, сообщается, что решение было вынесено в пользу студии. Спейси и его продюсерским компаниям M Profitt Productions и Trigger Street Productions предписано возместить ущерб, гонорары юристов и судебные издержки. По данным издания, ранее Спейси подал апелляцию на это решение, но в этом месяце она была отклонена.