В Україну йдуть похолодання і мокрий сніг. Синоптики попереджають про ожеледицю
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Pixabay / Filtrovany_Fotographer
У вівторок, 23 листопада, в багатьох областях Україні прогнозують мокрий сніг. У Києві, найімовірніше, він піде ближче до вечора.
Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.
Також синоптики попередили про різке похолодання через надходження холодних повітряних мас із півночі Скандинавії.
За даними УГМЦ, опадів не буде лише на північному сході, в інших регіонах подекуди очікуються невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах, окрім півдня, буде ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7—12 м/с.
Температура вночі знизиться до 0...-5 °С, удень буде від -1° до +4 °С, на Закарпатті +3...+8 °С, у південній частині — вночі +1...+6 °С, вдень повітря прогріється до +9 °С.
У Києві та в Київській області у вівторок також прогнозують мокрий сніг — подекуди сьогодні вночі і повсюдно завтра на вечір. На дорогах ймовірна ожеледиця, вночі у столиці буде 0...-2 °С, удень +1...+3 °С.
- Науковці кажуть, що найближчими десятиліттями глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку і більш руйнівні повені, ніж ті, що зараз відбуваються у Європі. При підвищенні температури на один градус за Цельсієм атмосфера може поглинати приблизно на 7% більше вологи. Додаткова вологість, спричинена глобальним потеплінням, призводить до збільшення кількості опадів у довгостроковій перспективі.