У Pfizer заявили про 100% ефективності своєї вакцини від коронавірусу для дітей 12—15 років

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Roberto Jimenez Mejias / Instagram

У компанії Pfizer назвали ефективність своєї вакцини від коронавірусу для дітей 12—15 років. Там запевняють, що вона становить 100%.

Про це пише Reuters.

Там зазначили, що відповідні дані підтвердило дослідження за участі 2 228 дітей. У групі плацебо 30 дітей захворіли на коронавірус, тоді як у групі, яка отримала вакцину, таких не було взагалі. Це дозволяє стверджувати про 100-відсоткову ефективність препарату.

На основі цих даних компанія планує подавати заявку на повноцінну сертифікацію вакцини до регуляторів по всьому світу.

«Це перші та єдині розкриті довгострокові дані, які демонструють безпеку та ефективність вакцини проти COVID-19 у осіб віком від 12 до 15 років», — йдеться у повідомленні.