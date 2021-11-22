У Pfizer заявили про 100% ефективності своєї вакцини від коронавірусу для дітей 12—15 років
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Roberto Jimenez Mejias / Instagram
У компанії Pfizer назвали ефективність своєї вакцини від коронавірусу для дітей 12—15 років. Там запевняють, що вона становить 100%.
Про це пише Reuters.
Там зазначили, що відповідні дані підтвердило дослідження за участі 2 228 дітей. У групі плацебо 30 дітей захворіли на коронавірус, тоді як у групі, яка отримала вакцину, таких не було взагалі. Це дозволяє стверджувати про 100-відсоткову ефективність препарату.
На основі цих даних компанія планує подавати заявку на повноцінну сертифікацію вакцини до регуляторів по всьому світу.
«Це перші та єдині розкриті довгострокові дані, які демонструють безпеку та ефективність вакцини проти COVID-19 у осіб віком від 12 до 15 років», — йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що 30 жовтня у США схвалили застосування вакцини Pfizer для дітей від 5 до 11 років. Їм будуть вводити менші дози (10 мікрограмів проти 30 мікрограмів для дорослих) вакцини Pfizer з інтервалом у три тижні. Крім цього, у США вже вакцинують і дітей від 12 років. За даними досліджень, вакцина Pfizer захищає від госпіталізації дітей 12—17 років на 93%.
- В Україні можна вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років за умови, що вони мають всі планові щеплення (інакше треба спершу зробити їх, і лише потім від ковіду). Вакцинуватимуть дітей тільки препаратом Pfizer. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що й для дорослих, — дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21—28 діб. Вакцинація дітей до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків. Після щеплення батьки зможуть згенерувати в «Дії» дитячий ковід-сертифікат.