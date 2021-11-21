Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну

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Pixabay / Alberto Sanchez

Міністерство енергетики Білорусі з 21 листопада відновило постачання електроенергії в Україну.

Про це йдеться у даних на сайті «Укренерго» та у повідомленні Міненерго Білорусі.

За даними «Укренерго», зараз Україна імпортує з Білорусі 415 мВТ⋅годину. Експорт здійснюється відповідно до підписаного на листопад контракту між країнами.