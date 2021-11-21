У Судані військові відпустили експрем’єра та відновлять його на посаді. Вони досягли угоди після держперевороту
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / sari omer
У Судані військові та цивільні досягли угоди після державного перевороту. Військові відпустять всіх політв’язнів та колишнього прем’єра Абдаллу Хамдока і відновлять його на посаді.
Про це пише AFP.
Суданський генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан погодився на політичну угоду і Абдалла Хамдок знову стане прем’єр-міністром країни.
«Між генералом Бурханом, Абдаллою Хамдоком, політичними силами та організаціями громадянського суспільства було досягнуто політичної угоди про повернення Хамдока на свою посаду та звільнення політичних вʼязнів», — сказав AFP старший суданський посередник Фадлаллах Бірма.
Окрім цих умов, також сторони домовилися про відновлення конституційного, правового та політичного консенсусу для врегулювання перехідного періоду в країні.
Повернення на посаду Хамдока було однією з ключових вимог міжнародної спільноти для відновлення допомоги Судану.
- Аль-Бурхан 25 жовтня запровадив надзвичайний стан по всій країні, розпустив перехідний уряд та незалежний військово-цивільний орган із поділу влади, покликаний вести країну до виборів.
- Після держперевороту багато суданців вийшли на вулиці з акціями протесту. Під час силового придушення демонстрацій постраждали понад 157 людей, з яких 17 убито. Через це до протестів приєдналися працівники державної нафтової компанії та лікарі.