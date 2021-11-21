У Судані військові відпустили експрем’єра та відновлять його на посаді. Вони досягли угоди після держперевороту

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У Судані військові та цивільні досягли угоди після державного перевороту. Військові відпустять всіх політв’язнів та колишнього прем’єра Абдаллу Хамдока і відновлять його на посаді.

Про це пише AFP.

Суданський генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан погодився на політичну угоду і Абдалла Хамдок знову стане прем’єр-міністром країни.

«Між генералом Бурханом, Абдаллою Хамдоком, політичними силами та організаціями громадянського суспільства було досягнуто політичної угоди про повернення Хамдока на свою посаду та звільнення політичних вʼязнів», — сказав AFP старший суданський посередник Фадлаллах Бірма.

Окрім цих умов, також сторони домовилися про відновлення конституційного, правового та політичного консенсусу для врегулювання перехідного періоду в країні.

Повернення на посаду Хамдока було однією з ключових вимог міжнародної спільноти для відновлення допомоги Судану.