В Судане военные отпустили экс-премьера и восстановят его в должности. Они достигли соглашения после госпереворота

В Судане военные и гражданские достигли соглашения после государственного переворота. Они отпустят всех политзаключенных и бывшего премьера Абдаллу Хамдока и восстановят его в должности.

Об этом пишет AFP.

Суданский генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан согласился на политическое соглашение и Абдалла Хамдок снова станет премьер-министром страны.

«Между генералом Бурханом, Абдаллой Хамдоком, политическими силами и организациями гражданского общества было достигнуто политическое соглашение о возвращении Хамдока на свой пост и освобождении политических заключенных», — сказал AFP старший суданский посредник Фадлаллах Бирма.

Кроме этих условий, стороны договорились о восстановлении конституционного, правового и политического консенсуса, которые будут регулировать переходный период в стране.

Возвращение на должность Хамдока было одним из ключевых требований международного сообщества по восстановлению помощи Судану.