В Судане военные отпустили экс-премьера и восстановят его в должности. Они достигли соглашения после госпереворота

В Судане военные и гражданские достигли соглашения после государственного переворота. Они отпустят всех политзаключенных и бывшего премьера Абдаллу Хамдока и восстановят его в должности.
Об этом пишет AFP.
Суданский генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан согласился на политическое соглашение и Абдалла Хамдок снова станет премьер-министром страны.
«Между генералом Бурханом, Абдаллой Хамдоком, политическими силами и организациями гражданского общества было достигнуто политическое соглашение о возвращении Хамдока на свой пост и освобождении политических заключенных», — сказал AFP старший суданский посредник Фадлаллах Бирма.
Кроме этих условий, стороны договорились о восстановлении конституционного, правового и политического консенсуса, которые будут регулировать переходный период в стране.
Возвращение на должность Хамдока было одним из ключевых требований международного сообщества по восстановлению помощи Судану.
- Аль-Бурхан 25 октября ввел чрезвычайное положение по всей стране, распустил переходное правительство и независимый военно-гражданский орган по разделению властей, призванный вести страну к выборам.
- В результате госпереворота многие суданцы вышли на улицы с акциями протеста. В подавлении демонстраций пострадали более 157 человек, из которых 17 убиты. Поэтому к протестам присоединились работники государственной нефтяной компании и врачи.