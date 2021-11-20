«Талібан» оголосив про початок виплати боргів із зарплати держслужбовцям в Афганістані

Новини

Getty Images

Уряд талібів починає виплачувати борги із зарплати державним службовцям, які не отримували гроші з моменту захоплення влади в Афганістані.

Про це повідомив офіційний представник «Талібану» Забіхула Муджахід на своїй сторінці у Twitter.

«Міністерство фінансів заявляє, що відсьогодні [20 листопада] почнуть виплачувати зарплати державних службовців за останні три місяці», — написав він.

Також у міністерстві запевнили, що відсьогодні зарплата буде регулярною і виплачуватиметься щомісяця.

За словами іншого представника «Талібану» Інамулли Самангані, збори доходів уряду талібів щодня ​​збільшуються.

«Міністерство фінансів заявляє, що за 78 робочих днів останніх трьох місяців ми отримали близько 26,915 мільярда афгані [$288 мільйонів]. Тільки в середу ми зібрали 557 мільйонів афгані [$5,9 мільйона]», — зазначив він на своїй сторінці у Twitter.