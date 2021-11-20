«Драми немає». Президент Болгарії повторив свої слова про «російський Крим»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / Румен Радев
Президент Болгарії Румен Радев не став відмовлятися від своїх слів про те, що Крим є частиною Росії.
Про це повідомляє болгарський канал bTV.
«Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму — це порушення міжнародного права, але, як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці й на цей час Крим належить Росії» — сказав Радев.
Напередодні під час дебатів зі своїм головним суперником на президентських виборах, які відбудуться 21 листопада, Анастасом Герджиковим Радев заявив, що Крим є територією Росії. Він також назвав запроваджені проти Росії санкції «неефективними».
Міністерство закордонних справ викликало посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева, якому заявили про некоректність та неприпустимість висловлювань Радева щодо Криму.
«Слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують із офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах», — наголосили в МЗС України.
Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України та зусиль з деокупації півострова Крим.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ» — так Росія анексувала українську територію.
- У квітні 2021 року в Болгарії відбулися парламентські вибори. Перше місце з результатом у 25,8% посіла партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ), але її показники значно знизилися. Загалом до парламенту пройшли 6 партій, більшість з яких виступали проти партії ГЄРБ та її попереднього правління. Через те що партії не змогли сформувати коаліцію, президент країни Румен Радев підписав указ про розпуск парламенту.
- У липні 2021 року в Болгарії відбулися дострокові парламентські вибори. Переможцем дострокових парламентських виборів у Болгарії стала партія телеведучого та співака Славі Трифонова «Є такий народ».