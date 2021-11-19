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«Дія» запустила сайт-шпаргалку про COVID-сертифікати

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

МВС

Міністерство цифрової трансформації запустило сайт-шпаргалку про всі види COVID-сертифікатів. Там буде зібрана актуальна інформація та відповіді на найпоширеніші питання.

Про це пише пресслужба додатку «Дія».

«У мережі надзвичайно багато матеріалів про СOVID-сертифікати. Щоб не заплутатися, ми створили сайт з актуальною та перевіреною інформацією щодо сертифікатів», — йдеться у повідомленні.

На сайті буде інформація про те:

Уся ця інформація міститиметься на сайті covid19.diia.gov.ua. Також там буде окремий розділ з адресами та часом роботи офлайн-пунктів допомоги.