Facebook дозволить регулювати кількість постів та їхні теми у стрічці
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Компанія Meta тестує у своїй соцмережі Facebook функцію управління видачею контенту, яка дозволить користувачам регулювати кількість постів та їхні теми у стрічці, наприклад, бачити менше політики.
Про це повідомляє сайт Meta.
Регулювання зʼявиться у розділі «Налаштування стрічки новин». У налаштування додадуть три нові пункти — друзі та сімʼя, групи, а також сторінки та публічні особи. У кожному пункті користувач зможе вибрати частоту відображення у стрічці певного контенту, обмежувати кількість постів та вибирати їх теми.
Наразі тестування запущено у США, але найближчими тижнями функція зʼявиться у всіх користувачів.
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