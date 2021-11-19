J. P. Morgan удвічі погіршив прогноз зростання української економіки в 2021 році

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Аналітики з J. P. Morgan удвічі погіршили прогноз зростання української економіки. Раніше вони вважали, що ВВП України за 2021 рік зросте на 4,5%, а тепер — на 2,3%.

Про це пише Інтерфакс.

«Ми різко переглядаємо ВВП на 2021 рік до 2,3% порівняно з раніше очікуваними 4,5%. Ми залишаємо без змін прогноз зростання ВВП на 2022 рік на рівні 5% і номінальний ВВП на 2021 рік на рекордному рівні $197 млрд (з 2022 року — на рівні $227 млрд)», — вказується в матеріалах J. P. Morgan.

Там зазначили, що озвучені дані про зростання ВВП України у третьому кварталі 2021 року на рівні 2,4% сильно розчарували, оскільки аналітики прогнозували на цей період 6,7% зростання, а Нацбанк давав очікування в 4%.

Водночас аналітики передбачають, що якщо в четвертому кварталі зростання ВВП теж буде слабким, то загальне річне зростання може бути навіть меншим за 2%.