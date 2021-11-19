Міністр Ляшко заявив, що Україна пройшла пік захворюваності. Регіони поступово почнуть виходити з «червоних» зон
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ezra Acayan / Stringer
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні минув пік захворюваності коронавірусом. Усі показники стабілізуються і регіони почнуть поступово виходити з «червоних» зон.
Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1».
«Вперше за останні 11 тижнів 2 тижні поспіль ми бачимо зниження кількості випадків, кількості госпіталізацій і кількості летальних випадків. Це свідчить про те, що ми як країна вже пройшли пік і прогнозовано — у нас буде зниження. Але дивлячись на ситуацію в Європейському Союзі, в країнах Європи, де пішло стрімке зростання, то є великий ризик, що може бути і повторна хвиля, яка відразу почнеться», — зазначив Ляшко.
За його словами, наразі в Україні принаймні однією дозою вакциновано 40% українців. Він підкреслив, що бустерна доза стане доступною лише тоді, коли принаймні однією дозою вакцинуються щонайменше 60% українців.
Також Ляшко підкреслив, що у «червоних» зонах захворюваність йде на спад, а тому найближчим часом вони почнуть звідти виходити.
«Найближчим часом у «червоних» зонах поки що стабільно, у нас пішла тенденція на зниження захворюваності, не думаю, що вже додаватимуться «червоні» зони. Але першою може вийти Луганська область, вона досягла індикаторів, які передбачають виведення із «червоного» рівня», — пояснив міністр.
- Зараз 18 областей та місто Київ перебувають у «червоній» зоні карантину. «Жовтими» залишаються дві області — Кіровоградська і Тернопільська.
- В Україні з 8 листопада почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).