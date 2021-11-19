Зеленський звільнив Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської ОДА та призначив йому заміну
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський указом № 587/2021 звільнив Анатолія Полоскова з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.
Раніше це рішення погодив уряд, а сам Полосков 18 листопада повідомив, що він та його троє заступників написали заяву про звільнення.
Іншим указом, № 588/2021, президент призначив виконувачем обовʼязків голови ОДА Петра Добромільського зі «Слуги народу», який був призначений заступником голови Закарпатської ОДА у травні 2021 року.
- 28 жовтня 2021 року депутати Закарпатської обласної ради відправили у відставку свого главу Олексія Петрова («Слуга народу»). Сам Петров назвав сесію нелегітимною і заявив, що звернувся до правоохоронних органів. Врешті у відставку його відправили із другої спроби 15 листопада. До цього він понад пів року очолював Закарпатську ОДА. З 2017 до 2019 року він керував департаментом контррозвідки СБУ та управлінням СБУ в Кіровоградській області.