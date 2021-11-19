Смертельна ДТП у Харкові: проти батьків 16-річного водія Infinity порушили справу

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Прокуратура Харкова відкрила кримінальну справу проти батьків 16-річного водія Infinity Миколи Харківського, якого слідство вважає винним у смертельній ДТП.

Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на спікера Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

Батькам підлітка закидають дві статті — невиконання батьківських обовʼязків, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК), і допуск до управління авто особи без права на це (ст. 287 КК). Батькам підлітка загрожує до 5 років позбавлення волі.

Чубенко додав, що поки що підозри батьки не отримали.