Демарш із порушенням правил. Франція розкритикувала публікацію Росією листування з Парижем та Берліном

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Міністерство закордонних справ Франції обурене публікацією Росією конфіденційного листування російського міністра Сергія Лаврова з головами зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини.

Про це йдеться у заяві МЗС Франції.

Франція розцінює дії російського МЗС як «демарш, який суперечить дипломатичним правилам та звичаям».

У МЗС Франції зазначили, що французька та німецька сторона довгі місяці працювали над продовженням переговорів у «нормандському форматі» та реалізацією конкретного порядку денного, але РФ відмовилася від зустрічі.

«Ми закликаємо Росію повернутися за стіл переговорів та продовжити дискусії у затверджених форматах та узгоджених принципах», — заявили в МЗС.