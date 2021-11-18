У Львові суд арештував лідера антивакцинаторів Остапа Стахіва
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- Ангеліна Шеремет
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Остап Стахів / YouTube
Галицький районний суд міста Львів 18 листопада обрав запобіжний захід відомому львівському антивакцинатору, одному з організаторів антивакцинаторських протестів в Україні Остапу Стахіву. Його відправили у СІЗО на 60 діб із можливістю вийти під заставу у розмірі 998 тисяч 800 гривень.
Про це повідомляє «Суспільне».
У перерві судового засідання Остап Стахів розповів, що не з’явився на суд 17 листопада, бо був на лікуванні у лікарні на Закарпатті. Звідти його доправили до суду.
«Вони прийшли просто мене скрутили і з лікарні винесли. В мене один із клапанів серця не працює, я можу в будь-який момент померти», – розповідав Стахів.
Вранці біля суду зібралися прихильники та опоненти Стахіва, за порядком слідкувала поліція.
Стахіва підозрюють у вчиненні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захопленні державної влади. Він — один із організаторів протестів противників вакцин. Служба безпеки вважає, що діяльність мережі антивакцинаторів координувалася з Росії.
- У Києві 3 листопада противники вакцинації заблокували урядовий квартал і вимагали скасувати карантин. У руках люди тримали плакати із закликом «припинити обовʼязкову вакцинацію» та «зберегти права людини», а також скандують «Скажи ні COVID-паспортам» та «Скажи ні обовʼязковій вакцинації».