У Великій Британії проведуть публічне розслідування загибелі місцевої жительки від отрути «Новачок»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Jack Taylor / Getty Images
У Великій Британії проведуть публічне розслідування загибелі місцевої жительки Дон Стерджесс від нервово-паралітичної речовини «Новачок». Розслідування має визначити роль Росії у смерті жінки.
Про це пише Reuters.
Дон Стерджесс померла улітку 2018 року внаслідок отруєння «Новачком». Її партнер знайшов підробний пакет із парфумом у парку та подарував їй. За даними поліції, саме у цьому флаконі російські агенти ГРУ привезли «Новачок», яким потім намагалися отруїти колишнього агента Сергія Скрипаля. Після замаху вони викинули флакон.
«Це важливий крок у забезпеченні того, щоб сімʼя Дон Стерджесс отримала відповіді, які їм потрібні», — заявила міністр внутрішніх справ Британії Пріті Пател.
За її словами, розслідування проводитимуть у Лондоні та Солсбері настільки, «наскільки це буде можливим у 2022 році». Воно має на меті встановити можливу причетність Росії як непряму причину загибелі жінки, оскільки саме російські агенти привезли в країну «Новачок».
- Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли в місті Солсбері 4 березня 2018 року. Британська влада звинуватила в цьому російські спецслужби, зокрема офіцерів Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ, які працювали під псевдонімами Олександр Петров і Руслан Боширов. Третім підозрюваним росіянином виявився 45-річний Сергій Федотов, його справжнє імʼя — Денис Сергєєв.
- 21 вересня поліція Великої Британії назвала Дениса Сергєєва третім підозрюваним у справі про отруєння Скрипалів. Правоохоронці вважають, що Сергєєв діяв як наземний командувач операції та був старшим членом групи російського ГРУ. Сергєєв — генерал-майор, він обіймав високу посаду в підрозділі 29155 ГРУ — ця група, ймовірно, відповідає за підривні дії та вбивства.