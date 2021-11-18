В Україні у п’ятницю піде мокрий сніг, ввечері дороги можуть перетворитися на «дзеркало»

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Micaela Parente / Unsplash

У п’ятницю, 19 листопада, в частині регіонів України піде мокрий сніг.

За даними Sinoptik.ua, негода очікується у Харківській, Сумській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській і Полтавській областях.

Водночас зазначається, що середня температура в цих регіонах удень коливатиметься в межах +2...+4 °С, а вночі стовпчик термометра опуститься нижче нуля — до -2…-4 °С.

Синоптики попередили, що через негоду асфальт може перетворитися на «дзеркало», тому закликали водіїв дотримуватися дистанції та допустимої швидкості або й зовсім не сідати за кермо.

Окрім цього, повідомляється, що 20—21 листопада на схід і північний схід повернеться ясна погода та температура до +9 °С.