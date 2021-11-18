Голова Фонду держмайна Сенниченко подав у відставку
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / Dmitry Sennychenko
Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко оголосив про свою відставку.
Про це він заявив на брифінгу, повідомляє «Суспільне».
«Я собі ставив планку в 2 роки, зібрав команду і налагодив процеси. Вчора Facebook нагадав, що два роки пройшло», — зазначив Сенниченко.
За його словами, відставка не пов’язана з продажем заводу «Більшовик». «Усе здійснено законно, відставка з цим не пов’язана — це мої плани», — зазначив голова Фонду.
Сенниченко очолив ФДМУ у вересні 2019 року. На початку нинішнього тижня у ЗМІ зʼявилася інформація про його відставку. Причиною нібито стала приватизація київського заводу «Більшовик». Тоді на торги прийшли три претенденти попри заяви інвесторів напередодні, а ціна ледь відштовхнулася від стартових 1,39 млрд грн.
- Рік тому Сенниченко звинуватив народних депутатів від «Слуги народу» Андрія Холодова й Олександра Юрченка в інформаційній атаці на Фонд. За його словами, до Фонду «по 3—6 разів на місяць» почали надходити депутатські запити від Холодова та Юрченка, в яких вони звинувачували ФДМУ у «вигаданих порушеннях» і вимагали надати роз’яснення.
- У липні 2020 року Національне антикорупційне бюро затримало особу, яка намагалася дати хабаря Сенниченку.